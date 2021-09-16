Госэкоинспекция проверит использование пестицидов и агрохимикатов на предприятиях

Государственная экологическая инспекция Украины проведет внеплановые проверки предприятий, во время которых проконтролирует законность использования пестицидов и агрохимикатов.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный во время выездных комитетских слушаний по законодательному урегулированию функционирования мелиоративных систем в Украине.

"Госэкоинспекция подготовила обращение о необходимости проведения внеплановых проверок предприятий в сфере обращения со средствами защиты растений, стимуляторами их роста, минеральными удобрениями и химическими веществами. Их хаотичное использование этих веществ негативно влияет на качество подземных вод и рек", - отметил Малеванный.

По его словам, результатом загрязнения водных ресурсов является подача загрязненной или же недостаточно очищенной воды для орошения угодий, что приводит к засолению почв, ухудшению урожайности и может стать причиной продовольственного кризиса.