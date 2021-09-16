Сгенерировать COVID-сертификат на портале "Дія" можно будет в конце сентября, – Минцифры

На портале "Дия" можно будет сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Министерство цифровой трансформации завершает разработку функционала, услуга будет доступна в конце сентября.

Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Уже более 700 тыс. украинцев сгенерировали свои внутренние и международные сертификаты в приложении "Дия" и активно пользуются ими. Наши сертификаты официально признаны в ЕС для путешествий за границу. В конце сентября мы добавим возможность получить сертификат на портале "Дия". Сейчас работаем над разработкой услуги. Благодаря этому еще больше украинцев смогут путешествовать и пользоваться COVID-сертификатом", - рассказал Федоров.

Благодаря запуску услуги на портале "Дия" получить цифровой COVID-сертификат смогут украинцы, у которых нет ID-карты и заграничного биометрического паспорта или которые не имеют "Дия.Подписи" или не пользуются приложением "Дия".

Сгенерировать COVID-сертификат на портале "Дия" можно будет также в несколько кликов. Нужно авторизоваться на портале действие. Выбрать услугу "Сгенерировать COVID-сертификат". Подписать квалифицированной электронной подписью заявление на получение сертификата. На портале можно воспользоваться как "Дия.Подписью", которая сгенерирована в приложении, так и любой другой электронной подписью.

После этого "Дия" направляет запрос в электронную систему здравоохранения и формируется сертификат в формате PDF. Можно распечатать его или просто сохранить файл на телефоне или другом устройстве и показать QR-код с экрана.

В конце сентября на портале "Дия" можно будет сгенерировать только сертификат вакцинации о получении двух доз. Впоследствии также будет доступен и COVID-сертификат о получении отрицательного ПЦР-теста. Кроме этого, Минцифры работает над разработкой и сертификата о вакцинации частичную вакцинацию. Он будет также доступен как на портале, так и в приложении.