Госпродпотребслужба с начала года предупредила обсчет потребителей на 75 миллионов

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за восемь месяцев 2021 года предупредила обсчет потребителей на рынке ЖКХ и лекарств на общую сумму 75 млн грн. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда эта сумма составляла 41 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Всего в течение этого времени Госпродпотребслужба осуществила 464 плановых и внеплановых проверки субъектов хозяйствования по вопросам соблюдения требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен. Во время проведения проверок нарушения установлены в 73% случаев.

Составлены 223 предписания по устранению нарушений. Применено 237 административно-хозяйственных санкций на сумму 21 млн грн. Согласно принятым решениям, осуществлены перерасчеты потребителям и фактически возвращено им средств на общую сумму 45 млн грн (для сравнения, за аналогичный период 2020 года эта сумма составляла 9 млн грн).