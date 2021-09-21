НБУ представил новые требования к деятельности страховых посредников

Национальный банк Украины предложил для обсуждения новые требования к деятельности страховых посредников. Речь идет об особенностях их регистрации и осуществлении посреднической деятельности в сфере страхования (перестрахования).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как сообщается, для этого Национальный банк опубликовал проект постановления "Об утверждении положения о регистрации страховых и перестраховых брокеров и условий осуществления посреднической деятельности в области страхования и о внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", разработанного во исполнение требований закона Украины "О страховании".

Отмечается, что положение о регистрации страховых и перестраховых брокеров и условия осуществления посреднической деятельности в области страхования (перестрахования) существенно совершенствует процедуры регулирования посреднической деятельности в области страхования и перестрахования, определяя:

порядок регистрации страховых и/или перестраховых брокеров-резидентов;

порядок уведомления страховыми и/или перестраховочными брокерами-нерезидентами, включая постоянные представительства таких брокеров, о намерении осуществлять деятельность на территории Украины;

перечень посреднических услуг в страховании и перестраховании;

требования к профессиональной пригодности брокеров-резидентов, являющихся физическими лицами-предпринимателями, руководителей брокеров-резидентов, являющихся юридическими лицами;

порядок и требования осуществления посреднической деятельности по заключению договоров страхования (перестрахования) со страховщиками-нерезидентами;

порядок прекращения осуществления посреднической деятельности страхового и/или перестраховочного брокера в сфере страхования и перестрахования.

Положение, внесенное на общественное обсуждение, определяет процедуру осуществления Национальным банком надзора за посреднической деятельностью в сфере страхования и перестрахования.

Национальный банк в соответствии с полномочиями, определенными законом, ведет государственный реестр страховых и перестраховых брокеров и перечень сообщений страховых и/или перестраховых брокеров-нерезидентов. Также документом предусматривается обязательство брокеров, включенных в государственный реестр страховых и перестраховых брокеров, уведомлять Национальный банк о назначении руководителей и прохождения ими обучения. Осуществляя деятельность, такие брокеры должны иметь собственный сайт в интернете, а брокеры-юридические лица обязаны иметь отдельные текущие счета в банковских учреждениях для осуществления собственной хозяйственной деятельности и для осуществления операций со страховщиками (перестраховщиками). Положением отменяется обязательство брокеров подавать отчетность в Национальный банк.