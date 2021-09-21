В Украине вновь зафиксировали более 5 тысяч новых случаев COVID-19

На утро 21 сентября в Украине зафиксировали 5 159 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 463 ребенка и 129 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 086 человек, умерло 137 пациентов, выздоровело – 2 156. Кроме того, совершили 63 973 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в Киеве (399).

За все время пандемии в Украине заболело 2 355 805 человек, выздоровело – 2 233 573, летальных случаев зафиксировали 55 056, также провели 12 151 08 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 6 366 925 человек, за прошедшие сутки – 108 736. Полностью иммунизирован 5 198 661 украинец.

Днем ранее, 20 сентября, сообщали о 2 265 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.