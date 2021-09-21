"Укрзализныця" за месяц реализовала через аукционы перевозки почти в 15 тысяч вагонах

За месяц распределения дефицитного грузового подвижного состава через английские аукционы в системе "Прозорро.Продажи" АО "Укрзализныця" реализовало перевозки в 14 875 грузовых вагонах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в период с 20 августа по 20 сентября впервые успешно реализованы услуги в 8 520 полувагонах, 4 890 зерновозах, 1 465 цементовозах.

В "Укрзализныце" подчеркивают, что планируют продолжать указанную практику распределения вагонов.

"Особенно важной работа такой системы является в сезон перевозки зерновых грузов. Напомним, что по итогам первых английских аукционов стоимость перевозки в зерновозах выросла вдвое: так, начальная стоимость составляла 540 грн, а максимальная цена некоторых лотов составила 1 400 грн", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что распределение вагонов на "Прозорро.Продажи" крайне актуально в ситуации, когда государство готовится собрать рекордный урожай зерновых. По данным Минагрополитики, по состоянию на 17 сентября уже собрано 45,7 млн тонн зерна.

"Укрзализныця" заявляет, что готова перевезти такой объем зерновых, и призывает представителей зернового бизнеса активно пользоваться услугами перевозок в собственном парке компании через аукционы на площадке "Прозорро.Продажи.