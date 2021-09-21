Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков в августе 11 миллионов

В августе 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц, составили 10,9 млн грн. В целом в течение января-августа 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в рамках гарантированной суммы получили 412,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

По состоянию на 1 сентября 2021 года общая сумма выплат в рамках гарантированного возмещения вкладчикам банков, переданных в управление Фонда после вступления в силу закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", составила 90,54 млрд грн.

До вступления в силу указанного закона Фонд выплатил вкладчикам возмещения на общую сумму 4,69 млрд грн. До 2012 года Фонд лишь возмещал гарантированную сумму вкладчикам неплатежеспособных банков, при этом временную администрацию и ликвидацию осуществлял Национальный банк Украины.

Таким образом, с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 95,23 млрд грн.

По состоянию на 1 сентября 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 71 действующий банк.

На начало сентября продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка завершена.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 сентября 2021 года, составила 17,8 млрд грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-июле 2021 года поступило 3,38 млрд грн.