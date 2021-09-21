Нацбанк планирует выплатить зарплаты работникам Минцифры в электронной гривне

Национальный банк и Министерство цифровой трансформации планируют в качестве пилотного проекта в 2021 году выплатить заработную плату работникам Минцифры в е-гривне.

Об этом сообщил директор департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук в ходе "круглого стола" "Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски", передает Интерфакс-Украина.

"Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект. Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем", – сказал он.

Макарчук добавил, что полноценный запуск е-гривни ожидается не раньше конца 2022 года.

Напомним, Национальный банк Украины начал исследовать возможность выпуска собственной цифровой валюты (CBDC) – е-гривны – еще в 2016 году. В 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривни для розничных платежей на платформе блокчейн. По результатам пилота опубликована аналитическая записка относительно е-гривни, и в 2020 году проведена международная конференция на тему цифровых валют центробанков CBDCinUA2020.