Минагрополитики направило семейным фермерским хозяйствам 400 тысяч на компенсацию ЕСВ
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Министр аграрной политики Роман Лещенко напомнил, что порядок предоставления семейным фермерским хозяйствам этой дополнительной поддержки был утвержден еще в 2019 году постановлением Кабмина от 22 мая 2019 № 565.
"Наконец после подписания постановления удалось перечислить около 400 тыс. грн на внебюджетный счет в помощь семейным фермерским хозяйствам в части ЕСВ. Эти средства предполагалось выплатить и в 2020 году, и в 2021-м, однако в связи с отсутствием программного обеспечения взаимосвязи Государственной налоговой службы с Государственной казначейской службой это сделать не удавалось", – пояснил Лещенко.
Он добавил, что на данный момент средства уже поступили на счета семейных фермерских хозяйств в Государственном пенсионном фонде. Это доплаты за 2020 год, а также за первый и второй кварталы 2021 года.