Минфин снизил оценку дополнительных поступлений от "ресурсного" законопроекта до 30 миллиардов

Принятие ресурсного законопроекта №5600 может принести от 25 до 35 млрд грн в доходную часть госбюджета-2022.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время представления проекта государственного бюджета на 2022 год в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"В процессе рассмотрения в парламенте законопроект несколько видоизменился. Наши предварительные оценки изменились, поэтому, по нашим расчетам, эффект может составлять от 25 до 35 млрд грн, в среднем более 30 млрд, в зависимости от того, какая редакция будет окончательно поддержана парламентом", – сказал Марченко.

Как сообщалось, изначально правительство декларировало, что повышение рентных ставок и ряда других налогов, как это предлагал ресурсный законопроект №5600 в редакции к первому чтению, позволит привлечь свыше 60 млрд грн в госбюджет, тогда как трехлетняя Бюджетная декларация предусматривает, что за счет него государственный бюджет будет ежегодно получать дополнительные 34,1 млрд грн.

Правящая фракция "Слуга народа" настаивает на принятии законопроекта №5600 на этой неделе, ориентировочно 23 сентября. Профильный комитет одобрил его для принятия в целом на прошлой неделе, однако убрал из законопроекта норму об акцизном налоге на произведенную ВИЭ электроэнергию.

Как сообщалось, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении так называемый "ресурсный" законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс.