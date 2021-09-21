Прибыль украинских банков превысила 45 миллиардов с начала года, – Нацбанк

Платежеспособные банки Украины в январе-августе 2021 года получили 45,59 млрд грн чистой прибыли, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, доходы банков за восемь месяцев текущего года возросли на 2,2% против показателя за аналогичный период прошлого года – до 172,681 млрд грн. В том числе комиссионный доход возрос на 35% – до 58 млрд грн.

В то же время, результат от переоценки и от операций купли-продажи был отрицательным и составил 1 млрд грн, в то время как за аналогичный прошлогодний период он был положительным и составил 20,4 млрд грн.

Вместе с тем расходы банковской системы за январь-август 2021 года сократились на 6,8% по сравнению с этим показателем 2020 года – до 127,09 млрд грн, в том числе отчисления в резервы – в 2,8 раза, до 20,4 млрд грн. В то же время комиссионные расходы выросли в 1,5 раза – до 21,8 млрд грн,

Напомним, в 2020 году украинские банки получили 41,3 млрд грн чистой прибыли, что на 29% меньше аналогичного периода 2019 года, когда банковский сектор заработал 58,4 млрд грн.