Рада перенаправит поступления от уплаты единого социального взноса в госбюджет

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно эффективности использования средств социального страхования".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2743 в первом чтении проголосовали 243 народных депутата.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано обеспечение надлежащего финансового аудита и аудита эффективности использования поступлений от единого социального взноса Счетной палатой.

Для этого законопроектом предлагается зачислять средства, поступающие от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в государственный бюджет вместо Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, с дальнейшим использованием их на цели, предусмотренные законодательством об общеобязательном государственном социальном страховании.

Кроме того предложено предоставить полномочия Счетной палате в осуществлении финансового аудита и аудита эффективности использования средств фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

В свою очередь Главное научно-экспертное управление Верховной Рады раскритиковало законопроект, предложив его отклонить.

В частности, эксперты указывают, что предложение включить в государственный бюджет средства фондов общеобязательного государственного социального страхования не согласуется с сущностью общеобязательного государственного социального страхования.

"Таким образом, включение средств общеобязательного государственного социального страхования в государственный бюджет фактически означает отказ от страхового характера выплат, предусмотренных соответствующими видами такого страхования, требует кардинальных изменений как законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании, так и бюджетного законодательства", – отмечается в выводах ГНЭУ.