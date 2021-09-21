СБУ обнаружила схему подделки справок о вакцинации от коронавируса для заробитчан

Служба безопасности разоблачила на Буковине преступную группировку, которая наладила механизм изготовления и сбыта поддельных документов, необходимых для беспрепятственного выезда за границу в условиях COVID-19.

Как сообщает пресс-центр СБУ, схему организовали трое жителей Чернигова весной этого года.

Для потребностей своего "бизнеса" злоумышленники арендовали офис, а "клиентов" они искали через перевозчиков.

"Дельцы подделывали справки об отсутствии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, свидетельства о вакцинации международного образца и даже договоры с иностранными работодателями в случае введения жесткого локдауна, в условиях которого некоторые страны пускают иностранцев только в случае трудоустройства. Для не граждан Украинцы злоумышленники изготовляли результаты ПЦР-тестов, якобы сделанных за границей, страховые полисы. Все изготовлялось в кратчайшие сроки и без посещений медицинских учреждений", - сказано в сообщении.

По данным следствия, стоимость услуг составляла от 200 грн за одну поддельную справку о результатах ПЦР-теста до 3 тыс. грн за полный пакет документов, необходимых для украинцев выезда за границу. "Пакет" для иностранцев оценили в 1 тыс. грн.

Незаконная деятельность приносила злоумышленникам до 500 тыс. грн ежемесячно.

В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания фигурантов, правоохранители изъяли специальное оборудование для производства и подделки документов, компьютеры с доказательствами противоправной деятельности, поддельные штампы, печатки украинских и иностранных компаний, готовые бланки и оборудование для нанесения голограмм.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.