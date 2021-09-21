Главный исполнительный директор "Нафтогаза" объявил о решении уволиться

Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Отто Ватерландер объявил о планах завершить работу в компании.

В частности, топ-менеджер написал письмо наблюдательному совету компании с просьбой рассмотреть вопрос его увольнения, заявил Ватерландер в интервью ЭП.

По его словам, подобное письмо в адрес набсовета "Нафтогаза" также написал член правления, финансовый директор "Нафтогаза" Петер ван Дрилл.

"Я написал письмо наблюдательному совету компании, в котором отметил, что больше не чувствую, что могу работать эффективно. Я попросил его помочь урегулировать эту ситуацию, потому что "Нафтогаз" должен принимать решение о важных вещах, и ему нужна эффективная исполнительная команда", – заявил Ватерландер.

Он навал причиной своего решения разногласия с главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко.

"Я проинформировал наблюдательный совет, что в такой ситуации нужно эффективное решение. Я понимаю, что наблюдательный совет пытался отстранить Юрия Витренко с должности председателя правления, но он этого не смогла сделать. Соответственно, чтобы разрешить ситуацию, возможным решением станет мое увольнение", – подчеркнул топ-менеджер.

По словам Ватерландера, "Нафтогаз" после смены руководства "не находится в стадии развития".

"Производственная база компании еще способна генерировать большое количество наличных денег. Эти деньги нам нужны для того, чтобы инвестировать и быстрее открывать газовые бизнес. Меня волнует, что если мы начнем инвестировать в какие-то другие виды деятельности, то опустимся ниже финансовых возможностей компании или будем двигаться медленнее с ожидаемыми инвестициями в добычу газа", – добавил он.

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По его словам, после назначения руководителем "Нафтогаза" "очень большое количество решений заморожено".

"Например, есть определенные операционные проблемы в закупках. Это очень трудно для компании, так как сделки должно акцептовать правление, а эти решения не принимаются. Я понимаю, что Витренко подтвердил нашу стратегию, он не хочет ее менять. Но он хочет заниматься другими вещами, которые не соответствуют нашей стратегии. Он хотел бы организовать компанию по-другому", – утверждает Ватерландер.

"Сегодня, когда прошло почти пять месяцев, становится понятно, что, несмотря на все юридические моменты, судебные решения, позицию наших зарубежных партнеров о незаконности назначения Витренко, правительство уже ничего не будет делать. Я не хочу быть частью этой нелегальной игры", – резюмировал он.

Как сообщалось, в начале сентября все три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку, обвинив главу правления компании Юрия Витренко в игнорировании решений набсовета. По данным СМИ, уйти в отставку планируют и несколько членов правления компании.

В свою очередь ремьер-министр Денис Шмыгаль поручил объявить конкурс по отбору четырех новых независимых членов набсовета "Нафтогаза" и завершить его уже к ноябрю.