Экспортеры металлолома уходят от налогов, манипулируя таможенной ценой, – нардеп

Экспортеры декларируют заниженные цены при экспорте металлолома Украины, что позволяет им оставлять сверхприбыли от его продажи за границей.

Об этом народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Он напомнил, что еще в апреле Верховная Рада приняла закон, которым продлила действие пошлины на экспорт металлолома с целью обеспечения украинской металлургической промышленности сырьем и повышения конкурентоспособности экономики Украины. Однако на фоне рекордного роста цен на сырье введенная пошлина уже не способна сдерживать его экспорт.

"Сейчас имеем следующую ситуацию. Цены на металлургическое сырье на международных рынках бьют рекорды. В то же время экспорт из Украины при пошлинах, которые мы продолжили, не просто не уменьшился, но и увеличился. В результате под риском остановки находится ряд металлургических и сталелитейных предприятий, которые не могут существовать без лома", – подчеркнул Мовчан.

При этом, по данным депутата, экспортеры вывозят металлолом из Украины по заниженным ценам, оставляя сверхприбыли от его продажи за границей.

"Я сделал ряд обращений в ГТС и ГНС и оказалось, что доходы от экспорта лома просто выводят за границу через манипуляции с таможенной ценой. Только за рекордный июль этого года на оффшорных счетах оставили не менее $8 млн", – заявил Мовчан.

Он напомнил, что занижение таможенной стоимости товаров – одна из самых распространенных махинаций "серых" экспортеров.

"В 2021 году установлено 14 фактов нарушений законодательства на общую сумму $9,6 млн. По данным из таможенных баз, цены, задекларированные экспортерами лома, в большинстве случаев составляют $300-350 за тонну, очень редко достигая $400, тогда как котировки на мировых рынках составляли $470-500 за тонну и выше", – пояснил депутат.

"На выходе мы имеем замедление роста экономики, угрозу закрытия предприятий и рабочих мест. Поэтому нужно как можно быстрее взять на контроль вопрос паритета цен на рынке металлолома", – добавил Мовчан.

Как сообщалось, по данным Государственной таможенной службы, экспорт металлолома из Украины в январе-августе 2021 года вырос в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 410,43 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт металлолома за указанный период возрос в 29,5 раза – до $157,15 млн.