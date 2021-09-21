ГПЗКУ оценила убытки по продажи зерновых по заниженным ценам в 1 миллиард

Правоохранительные органы в ходе расследования действий предыдущего руководства АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" установили случаи экспорта госкомпанией ссельхозкультур компаниям-нерезидентам по заниженным ценам, которые привели в 2021 году к убыткам корпорации в размере около 1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении ГПЗКУ в Facebook.

"По состоянию на сегодня в АО "ГПЗКУ" фиксируют существенные нарушения во всех сферах деятельности за период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года. Так, за последние месяцы образовалась значительная проблемная дебиторская задолженность со стороны нерезидентов в размере около $29 млн", - сказано в сообщении.

Также правоохранительными органами установлено, что предыдущее руководство корпорации в период с ноября 2020 по август 2021 года проводило экспортные операции зерновых с подконтрольными им компаниями-нерезидентами. Стоимость товара была заниженной со значительной отсрочкой оплаты. По предварительному анализу коммерческой деятельности АО "ГПЗКУ", с начала года убытки от покупки и продажи зерновых по "нерыночным" ценам могут составить около 1 млрд грн.

ГПЗКУ также отметила, что в рамках уголовного производства в отношении действий предыдущего руководства на терминале "Транссервис 2008" (Одесская область) арестованы 54,3 тыс. тонн ячменя, из них 32,6 тыс. тонн находятся на судне уже более двух недель, благодаря чему партия сельхозпродукции может испортиться, что приведет к значительным финансовым потерям.

ГПЗКУ подчеркнула, что Одесский зерновой терминал и Николаевский портовый элеватор с начала года перевалили всего 573 тыс. тонн зерновых, поскольку перевалка в основном осуществлялась на коммерческой основе на указанном терминале "Транссервис 2008".

Корпорация также отметила среди действий прошлого ее руководства полную остановку форвардной программы закупки зерновых за период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года, а также низкую загруженность собственных элеваторов - 10% их общих мощностей.

"Закупки зерновых урожая 2021 года в основном проводились по завышенной стоимости на 300-500 грн/тонну через компании, которые используют схемы "скруток" НДС. Для этого была изменена процедура спотовых закупок, а именно - из перечня обязательных документов были убраны документы, подтверждающие происхождение зерна, что дало возможность использовать схему "скручивания" НДС", - отметила ГПЗКУ, подчеркнув, что данные махинации могут привести к недополучению ею возмещения НДС в значительном объеме.

Компания также напомнила, что предыдущее ее руководство за указанный период не выполнило ни одной поставки зерновых своему стратегическому партнеру - Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов (ССЕС), что является абсолютным антирекордом за все время их сотрудничества.

"Все изложенные факты свидетельствуют о крайне неэффективной работе менеджмента компании. По всем фактам злоупотреблений начаты служебные расследования и по результатам их завершения будут поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы", - подытожила госкорпорация в сообщении.

Как сообщалось, 13 августа работники Нацполиции задержали и.о. главы ГПЗКУ Андрея Власенко и его сообщника в аэропорту "Жуляны" при попытке бегства из Украины.

После этого судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк избрал меру пресечения руководителю ГПЗКУ Андрею Власенко в виде круглосуточного домашнего ареста. Суд также отстранил его от исполнения служебных обязанностей.

Нацполиция обвиняет руководство АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в растрате имущества компании путем продажи зерна на экпорт по заниженным ценам. По данным следствия, общая сумма ущерба составила $57 млн. Кроме того, руководители госкомпании заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы.

В центральном офисе и на предприятих ГПЗКУ 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска.

Напомним, ГПЗКУ с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля возглавлял депутат Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования.

15 сентября Минэкономики назначило новым и.о. главы правления ГПЗКУ Василия Коваленко, который с сентября 2019 года был заместителем Власенко, а в мае-ноябре 2020 года уже временно возглавлял госкорпорацию. Согласно данным на сайте ГПЗКУ, Власенко остается заместителем главы правления корпорации.