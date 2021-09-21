Топ-менеджеры "Нафтогаза" поспорили о себестоимости добычи газа

Себестоимость добычи одного кубометра газа на месторождениях, разрабатываемых НАК "Нафтогаз Украины", составляет в среднем 1 гривню.

Об этом главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер заявил в интервью ЭП.

"Есть много непонимания, приносит ли нам добыча потери. На мой взгляд, "Нафтогаз" стабильно генерирует средства. Добыча газа стоит нам около 1 гривни за кубический метр. Мы продаем газ по 7 гривен за кубометр украинским домохозяйствам и предприятиям ТКЭ", – сказал Ватерландер.

Он отметил, что компания могла бы зарабатывать значительно больше, продавая газ по рыночным ценам.

"Если бы "Нафтогаз" продавал газ на рынке другим потребителям, то мог бы заработать более 20 гривен за кубический метр. Мы пренебрегаем этими 13 гривнями, чтобы обеспечить потребности населения и предприятий теплокоммунэнерго. Итак, "Нафтогаз" зарабатывает 6 гривен в одном кубометре, из этого он платит ренту правительству, осуществляет инвестиции и платит дивиденды правительства как акционеру. На мой взгляд, не должно быть никаких дискуссий о том, зарабатывает ли "Нафтогаз" деньги или не зарабатывает. Компания их зарабатывает", – подчеркнул топ-менеджер.

В свою очередь директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский обнародовал заявление от имени правления компании, в котором приведенная в интервью информация опровергается.

"НАК "Нафтогаз Украины" указывает на некорректность и опровергает информацию, изложенную в интервью… В частности, не соответствуют действительности утверждения господина Ватерландера о себестоимости производства газа. Цифры, указанные господином Ватерландером, не содержатся ни в одном документе компании, о котором нам было бы известно", – сказано в заявлении.

В компании обещают обнародовать актуальную себестоимость в финансовой отчетности "Нафтогаза" за первое полугодие, которая все еще готовится.

Напомним, в феврале на должности и.о. министра энергетики нынешний глава "Нафтогаза" Юрий Витренко оценивал себестоимость добычи газа компании в около 2,6 грн за кубометр.

Как сообщалось, главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Отто Ватерландер объявил о планах завершить работу в компании из-за несогласия с политикой главы правления Юрия Витренко.

Перед этим, в начале сентября все три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" также подали в отставку, обвинив главу правления компании Юрия Витренко в игнорировании решений набсовета.

В свою очередь ремьер-министр Денис Шмыгаль поручил объявить конкурс по отбору четырех новых независимых членов набсовета "Нафтогаза" и завершить его уже к ноябрю.