Uzbekistan Airways возобновит рейсы из Киева в Ташкент после 6-летнего перерыва

Узбекская государственная авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о возвращении на маршрут Киев-Ташкент с 26 сентября после 6-летнего перерыва.

Авиаперевозчик намерен летать в Украину один раз в неделю по воскресеньям и уже открыл продажу билетов, передает avianews.com.

Цена перелета в эконом-классе из Киева в Ташкент и обратно начинается от $345 с учетом только ручной клади и от $393 с включенным багажом до 23 кг. Авиабилет бизнес-класса стоит от $1059 в обе стороны.

Для полетов в Киев Uzbekistan Airways выбрала аэропорт "Борисполь". Она будет обслуживаться в терминале D.

Расписание рейсов Ташкент-Киев-Ташкент Uzbekistan Airways:

вылет из Ташкента в 17:30, прилет в Киев в 20:35, воскресенье

вылет из Киева в 22:05, прилет в Ташкент а 04:35, воскресенье

В системе бронирования узбекского авиаперевозчика указано, что на линии Ташкент-Киев он будет использовать самолеты Airbus A320. Они имеют 12 кресел бизнес-класса и 138 мест экономического класса.

Uzbekistan Airways не указала, будут рейсы иметь статус регулярных или чартерных. Продажа билетов открыта на рейсы до конца октября 2021 года с номерами из четырех цифр. Обычно авиакомпания использует такую нумерацию при совершении чартеров.

Регулярные рейсы между Украиной и Узбекистаном прекратились в 2015 году из-за конфликта назначенных перевозчиков МАУ и Uzbekistan Airways. Они обслуживали линию Киев-Ташкент и не смогли согласовать приемлемую для обеих сторон частоту полетов.

Сейчас чартерные рейсы между Киевом и Ташкентом совершает украинский лоукостер SkyUp раз в неделю по средам. Однако длительность перелета у него дольше примерно на 40-60 минут по сравнению с новыми рейсами Uzbekistan Airways.

Это может быть связано с тем, что узбекская авиакомпания будет летать по более короткому маршруту через территорию России, тогда как SkyUp летает по южному маршруту через Грузию и Азербайджан. Россия закрыла транзит для украинских авиакомпаний в августе 2014 года.