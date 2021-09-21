"Универсал Банк" Тигипко зарегистрирует выпуск акций на 1 миллиард

"Универсал Банк", входящий в финансово-промышленную группу "ТАС", находится в процессе регистрации выпуска акций на 1 млрд грн, который увеличит уставный капитал банка на 23%.

Об этом сообщил основной акционер группы Сергей Тигипко изданию "Минфин".

"Находимся в процессе регистрации эмиссии на 1 млрд грн", - заявил Тигипко.

В свою очередь председательница "Универсал Банка" Ирина Староминская уточнила, что процесс увеличения капитала находится на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что "Универсал Банк" зарегистрировал выпуск акций на 500 млн грн, который увеличит уставный капитал банка на 11,6%.

Как сообщалось, чистая прибыль АО "Универсал Банк" по итогам января-июня 2021 года составила 1,65 млрд грн, что в 5,7 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (288,6 млн грн).

АО "Универсал Банк" входит в группу "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко, который купил банк у греческой группы Eurobank Ergasias S.A. в 2016 году. В финансовый сектор группы также входит "ТАСкомбанк", две страховые компании, ряд других организаций.

На базе лицензии "Универсал Банка" работает проект monobank, основанный бывшими топ-менеджерами "Приватбанка".

Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июня 2021 года по размеру общих активов "Универсал Банк" занимал 11 место (42,96 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.