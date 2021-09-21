Рада лишит профсоюзы и работодателей влияния на работу Фонда соцстрахования

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3115 в первом чтении проголосовали 229 народных депутатов.

Законопроектом предлагается изменить состав правления Фонда социального страхования, увеличив в нем количество представителей от государства.

Так, сейчас управление Фондом осуществляется на паритетном основании представителями государства, профсоюзов и работодателей, а в состав правления Фонда входит по 5 представителей от каждой из сторон.

Вместо этого предлагается перевести Фонд в управление государства, увеличив количество представителей властей в правлении Фонда до 8, оставив по 3 представителя от работодателей и профсоюзов.

При этом предложено сократить кворум для заседания правления Фонда до простого большинства его членов, что позволит проводить такие заседания без представителей профсоюзов и работодателей.

Как сообщалось, Верховная Рада также приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается зачислять средства, поступающие от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в государственный бюджет вместо Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.