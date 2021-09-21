Минфин направит $1,4 миллиарда от МВФ на выплаты по внешнему долгу, – глава Совета НБУ (обновлено)

Министерство финансов конвертировало 1 млрд специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) для осуществления выплат по внешней задолженности.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

"Несмотря на достаточный объем средств правительства в гривне (более 40 млрд гривен), его валютная ликвидность остается ограниченной, что создает риски на фоне необходимости осуществления выплат по внешней задолженности, пик которых приходится на 29 сентября, когда должно быть выплачено свыше $1 млрд по внешней задолженности, а также более 13 млрд грн по ОВГЗ. В порядке подготовки к проведению этих выплат Министерством финансов была осуществлена конвертация 1 млрд СПЗ в свободноконвертируемые валюты", - написал Данилишин.

Ранее во вторник министр финансов Сергей Марченко заявил, что полученные Украиной $2,7 млрд в рамках распределения специальных прав заимствований (СПЗ) от МВФ не являются доходами по своей природе и могут быть направлены исключительно на замещение долговых обязательств, отмечает Интерфакс-Украина.

"Средства, которые поступили от распределения СПЗ, не являются доходами по своей природе. Они являются источником долговых обязательств. Поэтому такие средства могут быть направлены исключительно на замещение долговых обязательств", – сказал Марченко во время представления в парламенте проекта закона о госбюджете на 2022 год.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд перечислил Украине 1,9 млрд специальных прав заимствования в рамках общего распределения СПЗ среди стран-членов Фонда, что соответствует примерно $2,7 млрд.