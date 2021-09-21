70% учебных учреждений в Запорожской области не смогут работать после ужесточения карантина, – ОГА

После перехода в "желтую зону" карантина 23 сентября работу смогут продолжить лишь 30% учебных учреждений в Запорожской области.

Об этом глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух заявил в ходе заседания областной Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, передает пресс-служба ОГА.

Старух подчеркнул, что после ужесточения карантина работа учреждений образования, где вакцинировано менее 80% сотрудников, будет прекращена.

"Никакой дистанционной работы или онлайн-уроков не будет. Учреждение образования продолжит работу только после того, как сотрудники пройдут вакцинацию. Это решение правительства, оно обязательное и не подлежит обсуждению", – заявил глава ОГА.

Он отметил, что лишь 30% учебных учреждений региона достигли необходимого 80%-ного уровня вакцинации в коллективах.

В целом в регионе уже вакцинировано 56% сотрудников детских садов, 58% сотрудников школ, 46% – профессионально-технических училищ, 70% – профобразования и 59% – вузов.

"Однако показатели вакцинации не должны вводить в заблуждение. Из десяти университетов готовы работать только 2. Одно заведение профессионального перед высшими образования из 27 и только 9 – внешкольного", – рассказал Старух.

При этом из 50 тыс. сотрудников сферы образования лишь 36% прошли полный цикл (2 дозы) вакцинации.

Старух отметил, что у территорий "есть более суток, чтобы сделать прививки ради того, чтобы дети обучались в привычном режиме". Информацию о показателях иммунизации местные власти намерены проверять по каждому учебному учреждению.

Как сообщалось, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всей Украины.

При этом на минувшей неделе Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.