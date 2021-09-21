Чистая покупка валюты населением упала в сентябре до $1 миллиона, – глава Совета НБУ

Чистая покупка иностранной валюты населением (в наличной и безналичной форме) с начала сентября 2021 года составила $1 млн, тогда как с начала года чистая продажа составила $1,8 млрд.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook.

Данилишин отметил, что валютные интервенции Национального банка были незначительными - чистая покупка иностранной валюты за прошедшую неделю составила $20 млн, что в четыре раза меньше, чем за неделю 6-10 сентября. По словам Данилишина, влияние операций банков с валютной позицией в целом за неделю было близким к нейтральному.

"По операциям физических лиц соотношение спроса и предложения на иностранную валюту в сентябре также остается близким к сбалансированному. С начала сентября чистая покупка физическими лицами наличной иностранной валюты составляла $10 млн, а ее чистая продажа в безналичной форме - $9 млн. При этом с начала года чистая продажа валюты со стороны населения (в наличной и безналичной форме) составляет почти 1,8 млрд", - написал Данилишин.

Ранее сообщалось, что объем продажи населением валюты в августе 2021 года составил $2,38 млрд (в эквиваленте), тогда как покупка увеличилась до $2,63 млрд. Таким образом, с учетом безналичных операций, чистая покупка валюты населением в августе превысила продажу на $245,07 млн.