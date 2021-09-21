Госпродпотребслужба надеется открыть рынок США для украинской кукурузы и пшеницы

Украина и США работают над открытием рынка США для украинской кукурузы и пшеницы (в том числе органической).

Об этом шла речь во время встречи председательницы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой и представителей американо-украинского делового совета (USUBC).

Как сообщается, сейчас процедуры согласования находятся на финальном этапе.

"Мы очень ждем открытие рынка США для украинской кукурузы и пшеницы, ведь это создаст новые перспективы для развития бизнеса и роста экономики нашей страны", - сказала Магалецкая.

Представители США в свою очередь отметили успешную коммуникацию между странами и подчеркнули важность дальнейшего диалога между бизнесом и органами власти.

Ранее американские эксперты прогнозировали увеличение общего украинского экспорта зерновых на все рынки. Так, USDA повысило прогноз экспорта украинской пшеницы в текущем маркетинговом году на 2,5 млн тонн по сравнению с предыдущим, майским, прогнозом. Ожидают, что Украина экспортирует рекордные 23,5 млн тонн пшеницы. Также, по сравнению с предыдущим прогнозом, должен вырасти и экспорт украинской кукурузы - до 32 млн тонн.

Ранее сообщалось, что доля кукурузы и пшеницы в структуре посевов зерновых увеличилась с 55% до 78% за последние 15 лет.