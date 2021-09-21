Нацбанк исключил из реестра одну финкомпанию и отозвал лицензии еще у семи

Национальный банк Украины исключил ООО "ФК "Кредо-Аверс" (ЕГРПОУ 40487629) из государственного реестра финансовых учреждений на основании собственного заявления.

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 17 сентября 2021 года.

ООО "ФК "Кредо-Аверс" имело четыре лицензии, а именно: на предоставление гарантий, которую было аннулировано 14 мая 2021 года, на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита и предоставления услуг финансового лизинга, которые были аннулированы 9 июля 2021 года, а также на предоставление услуг по факторингу, которая была аннулирована 13 августа 2021 года.

Кроме того, Комитет принял решение об отзыве всех лицензий на основании поданных заявлений у таких компаний:

ООО "Профит Финком" (ЕГРПОУ 41158846) – лицензии на предоставление денежных средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, и на предоставление услуг по факторингу;

ЧАО "Харьковская Муниципальная страховая компания" (ЕГРПОУ 21186813) – 16 лицензий на осуществление страховой деятельности;

кредитный союз "Фермер" (ЕГРПОУ 26175369) – лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, и привлечение финансовых активов с обязательством относительно следующего их возврата;

Мелитопольский кредитный союз кадровых военнослужащих запаса "Общество "Взаимный кредит" (ЕГРПОУ 26073309) – лицензии на предоставление денежных средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, и привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата;

кредитный союз "Херсонский кредит" (ЕГРПОУ 33246475) – лицензии на предоставление денежных средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Одна из лицензий отозвана у таких компаний на основании их заявлений:

ООО "ФК "Муниципальные платежные системы" (ЕГРПОУ 40375721) ‒ лицензию на предоставление гарантий;

ЧАО "СК "Каштан" (ЕГРПОУ 32071894) ‒ лицензию на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензий не избавляет финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.