Мировой товарооборот за июль снизился впервые с марта, –WSJ

Мировой товарооборот в июле продемонстрировал снижение впервые с марта 2021 года, когда контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал.

Индикатор, разработанный The Wall Street Journal, опустился на 2,5% по сравнению с июнем с учетом сезонной корректировки, передает Интерфакс-Украина.

Спад обусловлен тем, что предприятия по всему миру испытывают трудности с получением необходимого для производства сырья и запчастей, а на ключевых транспортных артериях фиксируются длительные задержки с погрузкой/разгрузкой.

Между тем индекс WSJ в июле относительно того же месяца 2020 года подскочил на 20,7%, поскольку в первые месяцы после начала пандемии в мире произошло резкое снижение торгового оборота, пока бизнес приспосабливался к введенным из-за COVID-19 ограничениям.

Объемы торговли товарами восстанавливаются значительно быстрее после падения, вызванного пандемией коронавируса, чем после мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008 году, отмечает WSJ. Отчасти это связано со скачком спроса на большое количество товаров для работы и учебы из дома - от компьютеров до офисной мебели. Потребители смогли увеличить расходы на товары в том числе из-за того, что значительно сократились траты на услуги (например, туризм), а также благодаря правительственным мерам поддержки.

Для расчета предварительного показателя WSJ использует данные из восьми стран шести регионов мира. В совокупности на эти страны в 2019 году приходилось 39,1% мирового экспорта товаров в стоимостном выражении, согласно данным Всемирной торговой организации. Для учета остальных государств WSJ применяет коэффициенты масштабирования, исходя из размера доли каждого региона.