Сегодня вечером возможны ограничения на вход на три станции метро в Киеве

22 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" в Киеве футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Так, перед началом игры (в 21:00) возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.