Apple разрабатывает технологию выявления признаков депрессии через iPhone
Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и внутренние документы компании, передает Интерфакс-Украина.
Исследователи компании надеются, что смогут выявить цифровые сигналы, которые будут ассоциироваться с тем или иным состоянием пользователя, чтобы создать алгоритмы для их надежного определения.
Компания ранее объявила о партнерстве с Калифорнийским университетом, который занимается исследованием стресса, тревожности и депрессии, а также с фармацевтической компанией Biogen Inc., исследующей умеренные когнитивные нарушения.
Ранее разработки Apple в сфере заботы о здоровье преимущественно касались функций выпускаемых компанией "умных" часов AppleWatch.
Новые исследовательские проекты компании пока находятся на ранних этапах и могут не привести к разработке новых функций iPhone.