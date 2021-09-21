Apple разрабатывает технологию выявления признаков депрессии через iPhone

Американская Apple Inc. разрабатывает технологию, которая сможет помочь диагностировать депрессию и снижение когнитивных способностей.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и внутренние документы компании, передает Интерфакс-Украина.

Исследователи компании надеются, что смогут выявить цифровые сигналы, которые будут ассоциироваться с тем или иным состоянием пользователя, чтобы создать алгоритмы для их надежного определения.

Компания ранее объявила о партнерстве с Калифорнийским университетом, который занимается исследованием стресса, тревожности и депрессии, а также с фармацевтической компанией Biogen Inc., исследующей умеренные когнитивные нарушения.

Ранее разработки Apple в сфере заботы о здоровье преимущественно касались функций выпускаемых компанией "умных" часов AppleWatch.

Новые исследовательские проекты компании пока находятся на ранних этапах и могут не привести к разработке новых функций iPhone.