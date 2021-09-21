Меткомбинат Ахметова оспорил повышение тарифов "Укрзализныци" на перевозку руды

ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" подало иск в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) к Министерству инфраструктуры с требованием отменить приказ о повышении тарифов "Укрзализныци" на перевозки угля и железной руды.

Как сообщает пресс-служба суда, сейчас решается вопрос открытия производства по делу.

"Истец просит суд отменить приказ министерства, которым были повышены тарифы на грузовые перевозки железнодорожным транспортом с 17 августа 2021 года. В частности, речь идет об обжаловании приказа Минифраструктуры Украины №418 от 11 августа "О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги", – сказано в сообщении.

По мнению истца, указанный приказ принято министерством с нарушением положений Конституции и закона "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности".

ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" входит в состав холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

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Как сообщалось, "Укрзализныця" с 17 августа повысила тарифы на железнодорожные перевозки грузов 1-го и 2-го классов на основании приказа Министерства инфраструктуры №418 от 11 августа.

Приказом предусматривается, что тариф на перевозку группы грузов первого тарифного класса (в том числе железной руды) с 1 сентября вырастет на 8%, с 1 января 2022 года – на 20,4%. На перевозку грузов второго тарифного класса (в частности, аграрной опродукции) тариф с 1 сентября вырастет на 8%, а с 1 января – на 6,5%. Кроме того, увеличится тариф на порожний пробег вагонов.

"Укрзализныця" оценивает суммарный позитивный эффект о тповышения тарифов в 1,8 млрд грн в текущем году и 10,1 млрд грн в 2022 году.

Напомним, по итогам 2020 года "Укрзализныця" получила чистый убыток в размере 11,9 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.