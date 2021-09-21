После ужесточения карантина прекратят работу 85% учебных заведений Львовщины, – ОГА

Во Львовской области после введения "желтого" уровня карантинных ограничений смогут продолжать работать только около 14% учреждений сферы образования.

Об этом заявил первый заместитель главы Львовской областной госадминистрации Андрей Годик, передает пресс-служба ОГА.

"Около 14% учебных заведений области готовы продолжать работать. Все остальные с четверга будут вынуждены временно прекратить работу. Такая позиция государственной комиссии ТЭБ и ЧС – онлайн-обучения не будет. Причиной стал низкий уровень вакцинации работников учебных заведений, иногда сознательный саботаж со стороны педагогов вакцинальной кампании", – сказал чиновник.

Он напомнил, что с 23 сентября после введения "желтого" уровня эпидемической опасности по всей Украине прекращается посещение учебных заведений соискателями образования, кроме учреждений, в которых не менее 80% работников имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или получения одной дозы вакцины.

Вместе с тем, как сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайный, в городах Моршин и Трускавец во всех школах вакцинированы более 80% работников.