В Украине зафиксировали более 6,7 тысячи новых случаев COVID-19

На утро 22 сентября в Украине зафиксировали 6 754 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 625 детей и 125 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 2 175 человек, умерло 105 пациентов, выздоровело – 2 095. Кроме того, совершили 82 243 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 362 559 человек, выздоровело – 2 235 668, летальных случаев зафиксировали 55 161, также провели 12 551 650 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 6 435 427 человек, за прошедшие сутки – 116 005. Полностью иммунизированы 5 246 164 украинца.

Днем ранее, 21 сентября, сообщали о 5 159 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 20 сентября – о 2 265 новых случаях заболевания.