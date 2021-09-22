Нацбанк признал банковскую группу "Конкорд"

Национальный банк признал банковскую группу "Конкорд" и согласовал ответственным лицом группы АО "АКБ "Конкорд".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что в состав банковской группы входят АО "АКБ "Конкорд", ООО "Корд Пей", "Электроник Пеймент Солюшнс Лтд" (Великобритания).

Контролерами банковской группы являются Юлия Соседка и Елена Соседка.

В Нацбанке уточнили, что "Конкорд" стала 25-й действующей банковской группой.

Банк "Конкорд" зарегистрирован в 2006 году.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2021 года по размеру общих активов (2,8 млрд грн) банк "Конкорд" занимал 43 место среди действовавших в стране банков.