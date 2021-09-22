СБУ разоблачила новую схему хищения средств "Укрзализныци" на 2 миллиона

Сотрудники Службы безопасности обнаружили новую схему хищения средств АО "Укрзализныци" на 2 млн грн.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительным данным, злоумышленники вносили неправдивую информацию о объеме выполненных работ.

Отмечается, что схему организовали двое сотрудников фирмы-подрядчика, которая выиграла несколько десятков тендеров "Укрзализныци".

"Дельцы имели поддержку отдельных сотрудников АО "Укрзализныця", которые "закрывали глаза" на заведомо подделанные документы. Среди их схем было внесение неправдивых данных об объемах выполненных работ. Например, во время ремонта колесных пар отмечалось, что их ремонт проводился дважды, на самом деле – один раз. Таким образом, ремонт определенных агрегатов проводился дважды только "на бумаге", – говорится в сообщении.

Экспертизы подтвердили указанные махинации и убытки компании в размере 2 млн грн.

На данный момент сообщили о подозрении должностным лицам коммерческой структуры в совершении преступлений по ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 27, ч.1 ст. 366.

Разоблачение сделки проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, Управления СБУ в Запорожской области совместно с налоговиками под процессуальным руководством областной прокуратуры.