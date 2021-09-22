Китай отказывается от строительства новых угольных электростанций за границей

Китай не будет участвовать в проектах по строительству новых угольных электростанций за рубежом для снижения уровня выбросов парниковых газов в борьбе с климатическим кризисом.

Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Интерфакс-Украина.

"Китай усилит поддержку другим развивающимся странам в развитии "зеленой" экономики и низкоуглеродной энергетики и не будет строить новых угольных электростанций за рубежом", – сказал он.

Он также отметил, что КНР будет "стремиться" достичь пика в выбросах СО2 до 2030 года, а к 2060 году достичь углеродной нейтральности.

"Это потребует очень большой работы, и мы сделаем все необходимое для достижения этих целей", – резюмировал глава государства.

Как сообщалось, китайский проект "Один пояс, один путь" впервые с 2013 года не предусмотрел инвестиции в угольные проекты (добыча и генерация) в первом полугодии 2021 года.

По данным Global Carbon Altas, на Китай приходится почти 28% выбросов CO2, США – 14,5%, Индию – 7,2%, Россию – 4,6%. Страны EC ответственны за 8% мировых выбросов СО2.