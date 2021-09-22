"Укрзализныця" отремонтировала пути после обвала грунта в Черновицкой области

Вечером, 21 сентября, "Укрзализныця" завершила работы по восстановлению железнодорожных путей на участке Новоселица – Мамалыга.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Тelegram.

Отмечается, что поезд №118 Черновцы-Чернигов уже запустили по привычному маршруту.

Однако, для безопасности пассажиров сначала поезда на этом участке будут курсировать в ограниченной скоростью 25 км/ч.

Напомним, в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица – Мамалыга вследствие подмыва грунта произошел провал в земляном полотне. Последствия ликвидировали двое суток.