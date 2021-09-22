Зеленский в США предложил ввести двойное гражданство для украинской диаспоры

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинской диаспорой в США предложил ввести двойное гражданство для украинцев, проживающих за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Однако Зеленский отметил, что невозможно предоставлять двойное гражданство тем людям, которые живут на территории недружественных государств. Поэтому, по его словам, к данному вопросу нужно подходить взвешенно и предусмотреть все сложные моменты.

"Это сложный вопрос, но все сложности с нашей энергией, нашим желанием будут решены", – сказал президент.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что выступает за предоставление двойного гражданства. В то же время, он отметил, что категорически против двойного гражданства страны-агрессора.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял о планах разрешить в Украине двойное гражданство со странами ЕС.