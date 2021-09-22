Цены на автогаз в крупных сетях АЗС продолжили рост

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 22 сентября повысилась на 6 копеек – до 17,69 грн за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на станциях WOG и SOCAR продукт подорожал на 24 копейки и 50 копеек соответственно – до 18,48 грн/л.

На АЗС "Параллели" и "Автотранс" стоимость автогаза выросла в среднем на 41 копейку и 30 копеек – до 18,49 грн/л и 17,98 грн/л соответственно. Автогаз на станциях UPG подорожал на 20 копеек – до 17,55 грн/л.

СУГ на станциях Chipo и "БРСМ-Нафта" подорожал в среднем на 10 и 9 копеек – до 17,52 до грн/л и 17,69 грн/л

Такие сети как "Авантаж 7", "Катрал" "Овис", Motto и другие подняли цены на 5-10 копеек за литр.

Отмечается, что на фоне роста мировых цен и локального дефицита СУГ с начала июля до средины августа сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Так, с 1 июля по 20 сентября средняя стоимость в опте выросла на 2,8 грн/л, в рознице – на 1,99 грн/л.