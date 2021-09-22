Украина и МВФ работают над вопросами независимости Нацбанка и антикоррупционных органов, – Минфин

Министр финансов Сергей Марченко провел встречу с главой миссии Европейского департамента МВФ Иванной Голлар.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Стороны обсудили прогресс в выполнении структурных "маяков" в рамках Программы сотрудничества и вопросы, которые еще остались, в частности, обеспечение независимости Национального банка и антикоррупционных органов", – говорится в сообщении.

Марченко выразил надежду, что во время миссии МВФ, которая начала работу в Украине 21 сентября, удастся как можно скорее решить вопросы, которые остались на повестке дня.

Также стороны обсудили важность принятия Верховной Радой законопроекта №5600, который создает дополнительный ресурс для бюджета 2022. года.

Отмечается, что миссия продолжит свою работу в течение следующих недель. Представители МВФ проведут ряд встреч с органами исполнительной власти Украины для оценки достижения целей Программы. В то же время будут сформированы дальнейшие шаги для обеспечения устойчивого роста украинской экономики, внедрения структурных реформ и преодоления последствий коронавирусной кризиса.

По результатам работы миссии ожидается подготовка необходимых документов для первого пересмотра совместной программы stand-by и рассмотрения Советом директоров МВФ.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.