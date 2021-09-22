Кабмин обяжет "Нафтогаз" допустить госаудиторов к проверке деятельности компании

Кабинет министров во время заседания планирует обязать НАК "Нафтогаз Украины" создать надлежащие условия для проведения Государственной аудиторской службой Украины мероприятий государственного финансового контроля финансово-хозяйственной деятельности компании в 2017-2021 годы.

Контроль будет проведен в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 2 декабря 2019 года "О безотлагательных мерах относительно обеспечения энергетической безопасности", которое было введено в действие указом президента Владимира Зеленского №874 в тот же день, передает Интерфакс-Украина.

СНБО поручил Кабмину организовать проверку выполнения требований законодательства в сфере добычи, поставки и реализации угля и природного газа, в частности для обеспечения газом населения и производителей тепловой энергии в 2017-2019 годах.

Согласно пояснительной записке к проекту соответствующего распоряжения правительства, "Нафтогаз", в частности, обязан обеспечить допуск представителей Госаудитслужбы на свои хозяйственные общества, предприятия, филиалы и представительства в количестве 28 единиц, согласно списку, который содержится в дополнении к проекту соответствующего распоряжения Кабмина.

В частности, государственный контроль финансово-хозяйственной деятельности в 2017-2021 годах осуществляется в следующих хозяйственных обществах, на предприятиях, в филиалах и представительствах: НАК "Нафтогаз Украины", АО "Укртрансгаз", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Укрспецтрансгаз", АО "ГАО "Черноморнафтогаз", ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", "Нафтогаз Трейдинг Юроп АГ", ООО "Нафтогаз Цифровые Технологии", ПАО "Укрнафта" и других.