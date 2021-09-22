Прогресс выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС достиг 58%

Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 58%.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает Интерфакс-Украина.

"За весь период действия соглашения, за половину всего времени, которое отведено на выполнение соглашения, мы выполнили 58% всех обязательств для Украины. 25% от этих обязательств выполнены именно в 2021 году", – сказала она на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Отмечается, что наибольший прогресс за все время выполнения соглашения достигнуто в сферах: предпринимательство (83%), статистика и обмен информацией (84%), госзакупки (85%), гуманитарная политики (54%), технические барьеры в торговле (85%), юстиция, свобода, безопасность, права человека (87%), политический диалог, национальная безопасность и оборона (89%).

Среди всех 24 сфер наименьший прогресс достигнут в сфере: финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством (24%), социальной политики и трудовых ресурсов (43%), транспорте, транспортной инфраструктуре, почтовых и курьерских услуг (44%).

Как отмечается, центральные органы исполнительной власти выполнили 59% всех порученных им мероприятий, Верховная Рада выполнила 48% задач, другие органы власти – 46%.