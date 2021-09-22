Кабмин обязал производителей продавать электроэнергию по прямым договорам на аукционах (обновлено)

Кабинет министров обязал всех производителей электроэнергии, независимо от форм собственности, за исключением производителей по "зеленому тарифу", до 1 апреля 2022 года продавать ресурс по двусторонним договорам (ДД) исключительно на электронных аукционах, в определенном порядке.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект постановления о внесении изменений в порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам №499 от 5 июня 2019 года был принят на заседании правительства в среду, 22 сентября.

При этом по просьбе министра финансов Сергея Марченко документ принят с доработкой.

"Принять с протокольным решением правительства доработать данный документ и в случае необходимости внести дополнительные изменения в данный порядок", – уточнил решение Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно проекту документа, наряду с производителями электроэнергии государственной и коммунальной формы собственности, все другие производители, за исключением производителей по "зеленому" тарифу или по тарифу, полученному в результате аукциона, также обязываются заключать двусторонние договора только по итогам электронного аукциона.

Проектом постановления предусмотрено распространение порядка проведения электронных аукционов и на других участников рынка, намеренных продавать ресурс в соответствии с условиями электронного аукциона.

"В период с сентября 2021 года по 1 апреля 2022 года отпуск электроэнергии по двусторонним договорам осуществляется только в том случае, если такие договоры были заключены по результатам электронных аукционов (кроме ВИЭ-генерации)", – сказано в проекте постановления.

Согласно пояснительной записке к документу, он разработан во исполнение закона №1639-IX "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа" (законопроект №3508-д) с целью установления равных условий торговли электроэнергией всех категорий производителей.

Как сообщалось, 27 августа президент Владимир Зеленский подписал закон, которым Верховная Рада обязала производителей всех форм собственности, кроме производителей по "зеленому" тарифу и получившим господдержку в результате аукциона, с 1 сентября 2021 года по 1 апреля 2022 года продавать электроэнергию по двусторонним договорам (ДД) исключительно по результатам электронных аукционах, а трейдеров и поставщиков – продавать на рынке "на сутки вперед" (РСВ) не более 10% ресурса, приобретенного по ДД.

По словам главы энергокомитета Рады Андрея Геруса, заключенные договора, период действия которых припадает на время с 1 сентября, производители будут обязаны привести в соответствие с законом и перезаключить их, если они заключались не по результатам аукциона.

Что касается ограничений трейдеров и поставщиков, до 1 ноября 2021 года общий (максимальный) объем продажи ими электроэнергии на РСВ за месяц не может превышать 10% зарегистрированного объема покупки по двусторонним договорам у производителей или гарантированного покупателя на этот расчетный период.

В случае импорта электроэнергии объем продаж на РСВ увеличивается на объем импортированного ресурса, следует из указанной правки №756.