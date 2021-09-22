Рада одобрила создание резервных копий государственных баз данных на случай кибератак

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины", который призван урегулировать вопрос создания резервных копий информации и сведений государственных электронных информационных ресурсов.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №4378 в первом чтении проголосовали 294 народных депутата.

Проектом закона предложено обязать органы власти, госпредприятия, учреждения осуществлять резервное копирование информации и сведений государственных электронных информационных ресурсов. Обязанности по хранению этих резервных копий предложено возложить на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан на выполнение решения СНБО от августа 2017 года.

"Такое резервное копирование в первую очередь должно обеспечить возможность осуществления аварийного восстановления с целью нейтрализации последствий аварии или потери данных, а также обеспечение возможности в кратчайшие сроки взять под контроль бизнес-процессы и возобновить выполнение критически важных функций, используя эталонную резервную копию", – отмечается в пояснительной записке к документу.

При этом реализация проекта закона потребует дополнительных расходов из государственного бюджета на дооснащение новым оборудованием основного и резервного защищенных дата-центров Госспецсвязи, а также на обеспечение их функционирования.

Такая потребность в средствах на реализацию законопроекта на 2021-2023 годы оценивается в 318,1 млн грн.