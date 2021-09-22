"Укрзализныця" восстановила движение поездов на Донбассе после обстрелов

"Укрзализныця" восстановила график движения поездов, направляющихся к станции "Скотоватая" Донецкой железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что уже с 23 сентября пригородные поезда №6011/6072 Лиман –Скотоватая– Лозовая и №6003/6004 Изюм – Скотоватая – Святогорск возвращаются к обычному графику движения.

В "Укрзализныце" напомнили, что 9 сентября маршрут был ограничен к станции "Фенольная" в результате обстрела, который велся из тяжелого вида вооружения с неподконтрольной украинскому правительству территории.