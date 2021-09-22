Новини

Кабмин решил выпустить облигации на 20 миллиардов для программ льготной ипотеки

6340
Кабмин решил выпустить облигации на 20 миллиардов для программ льготной ипотеки
Кабинет министров принял решение увеличить финансовый ресурс "Укрфинжитла" уже в 2021 году.

Как сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, решено выпустить облигации внутреннего государственного займа объемом на 20 млрд грн.

"Средства дадут возможность обеспечить тысячи украинских семей доступным жильем в рамках программы "Доступная ипотека", – уточнил глава правительства.

Согласно проекту постановления, ОВГЗ будут выпущены на срок до 15 лет с процентной ставкой до 13% годовых.

Как сообщалось, в апреле Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2021 год", предоставив Кабмину право разместить облигации внутреннего займа на 20 млрд грн с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем.

Согласно пояснительной записке, реализация закона позволит в краткосрочном периоде предоставить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобрести 12 тыс. квартир для последующей передачи их в финансовый лизинг.

При этом по расчетам Министерства внутренних дел, для продолжения непрерывности реализации государственной программы обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга необходимо привлечь в 2021 и 2022 годах денежных средств на общую сумму 10 млрд грн.

Кроме того, при расчетах потребности в дополнительной капитализации АО "Укрфинжитло" также необходимо учесть финансовые показатели деятельности Государственного ипотечного учреждения, убыток которого по итогам работы в 2020 году составил 4,65 млрд грн.

Джерело:  Telegram

ТОП-новини

всі новини