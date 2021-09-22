Кабмин решил выпустить облигации на 20 миллиардов для программ льготной ипотеки

Кабинет министров принял решение увеличить финансовый ресурс "Укрфинжитла" уже в 2021 году.

Как сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, решено выпустить облигации внутреннего государственного займа объемом на 20 млрд грн.

"Средства дадут возможность обеспечить тысячи украинских семей доступным жильем в рамках программы "Доступная ипотека", – уточнил глава правительства.

Согласно проекту постановления, ОВГЗ будут выпущены на срок до 15 лет с процентной ставкой до 13% годовых.

Как сообщалось, в апреле Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2021 год", предоставив Кабмину право разместить облигации внутреннего займа на 20 млрд грн с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем.

Согласно пояснительной записке, реализация закона позволит в краткосрочном периоде предоставить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья и приобрести 12 тыс. квартир для последующей передачи их в финансовый лизинг.

При этом по расчетам Министерства внутренних дел, для продолжения непрерывности реализации государственной программы обеспечения полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем на условиях финансового лизинга необходимо привлечь в 2021 и 2022 годах денежных средств на общую сумму 10 млрд грн.

Кроме того, при расчетах потребности в дополнительной капитализации АО "Укрфинжитло" также необходимо учесть финансовые показатели деятельности Государственного ипотечного учреждения, убыток которого по итогам работы в 2020 году составил 4,65 млрд грн.