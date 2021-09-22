Рада исправила ошибки в законе о электронных публичных услугах

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования предоставления публичных (электронных публичных) услуг".

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий законопроект №5845 в первом чтении проголосовали 287 народных депутатов, его принятие в целом поддержал 291 нардеп.

Согласно пояснительной записке, законопроект призван решить коллизию, возникшую после принятия Верховной Радой 15 июля закона об особенностях предоставления электронных публичных услуг (проект №5495).

"К вышеуказанному законопроекту Главным юридическим управлением и Главным научно-экспертным управлением Верховной Рады было подано ряд замечаний и предложений, которые так и не были устранены при подготовке и принятии окончательной редакции этого законопроекта", – отмечается в документе.

В частности, одним из главных вопросов, требующих корректировки, является предоставление публичных услуг с применением "принципа молчаливого согласия", который предусматривает предоставление электронных публичных услуг без получения сведений или документов от органов власти, если такие сведения не были предоставлены в установленный законодательством срок.

В связи с этим принятым законом устанавливается перечень услуг, к которым "принцип молчаливого согласия" не может применяться. Это:

государственная регистрация прав на недвижимое имущество, обременений таких прав;

государственная регистрация актов гражданского состояния граждан;

государственная регистрация юридических лиц, их символики (в случаях, предусмотренных законом), общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц - предпринимателей;

государственная регистрация религиозных организаций и их структурных подразделений, всеукраинских профсоюзов, их объединений, всеукраинских объединений организаций работодателей;

государственная регистрация обособленных подразделений иностранных неправительственных организаций, представительств, филиалов иностранных благотворительных организаций, символики общественных формирований;

государственная регистрация печатных средств массовой информации и информационных агентств;

регистрация уставов территориальных общин, в том числе городов Киева и Севастополя;

регистрация уставов Национальной академии наук и национальных отраслевых академий наук;

процедура восстановления платежеспособности должника - юридического лица или признания его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица, исполнительного производства и принудительного исполнения судебных решений и решений других органов (должностных лиц).

Кроме этого, законом за Кабинетом министров закрепляются полномочия определять перечень случаев, в которых субъект предоставления публичных (электронных публичных) услуг может предоставлять электронные публичные услуги по умолчанию.