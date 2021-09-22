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Кабмин увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности на 100 миллионов

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Кабмин увеличил уставный капитал Фонда энергоэффективности на 100 миллионов
Кабинет министров увеличил уставный капиал государственного учреждения "Фонд энергоэффективности" на 100 млн грн – до 2,82 млрд грн.

Соотвествующее решение принято на заседании правительства 22 сентября, передает Интерфакс-Украина.

"Эти средства будут направлены на финансирование проектов по повышению уровня энергоэффективности. Энергоэффективность – это и снижение платежек для людей, и более рациональное использование ресурсов в энергетической сфере", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления об увеличении уставного капитала учреждения, его принятие необходимо для направления предусмотренных законом о госбюджете на 2021 год 100 млн грн на счета Фонда.

Джерело:  Интерфакс-Украина

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