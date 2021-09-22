Власти России не планируют повышать налоги для "Газпрома" на фоне рекордных цен на газ

Российские власти не планируют увеличивать налоговую нагрузку на "Газпром" в связи с ростом спотовых цен на газ в мире, так как цены долгосрочных контрактов на поставку сырья растут значительно медленнее.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает Интерфакс.

"В наших налоговых инициативах это не предусмотрено, потому что есть спотовая цена, а есть контрактная. И наш президент уже говорил, что мы продаем тем, кто заключил с нами долгосрочные контракты, по договорной цене, и она существенно ниже спотовой. Поэтому здесь если и рассматривать, то нужно очень аккуратно подходить, поэтому в наших предложениях этого нет", – сказал российский министр.

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Как сообщалось, спотовые цены по всему миру в настоящее время находятся на рекордных уровнях.

Так, накануне спотовые цены на газ в Европе превысили $912 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".оглашения итогов аукциона на транзитные мощности Украины и Польши на октябрь.

При этом в первоначальную версию бюджета "Газпрома" на 2021 год консервативно была заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубометров, недавно компания пересмотрела свою оценку средней цены экспорта в дальнее зарубежье по 2021 году до $270.

Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса – от месяца вперед до года вперед. Наблюдаемый уровень цен мгновенно не отражается на контрактных ценах компании, но в дальнейшем окажет им поддержку в случае коррекции.