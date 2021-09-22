Рост промышленного производства ускорился в августе до 0,6%, – Госстат

Рост промышленного производства в Украине в августе 2021 года ускорился до 0,6% по сравнению с июлем 2020 года, тогда как в июле рост составил 0,2%, в июне – 1,1%, марте – 5,4%, а в апреле – 13%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

В то же время с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в августе замедлился до 0,2% с 0,9% в июле и 0,7% – в июне 2021 года.

При этом по сравнению с июлем промышленное производство в августе сократилось на 3,3%, а с учетом сезонной корректировки – на 0,6%.

С начала года рост промпроизводства замедлился до 1,7% с 1,8% по итогам первых семи месяцев и 2,1% по итогам первого полугодия.

Как уточняет Госстат, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров рост промпроизводства с начала года составил 1,2%, в перерабатывающей промышленности – 1,9%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 1,6%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в июле 2021 года выросло на 0,2% по сравнению с июлем 2020 года. В целом за семь месяцев роста промпроизводства составил 1,8%.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2%, что стало крупнейшим падением за последние 5 лет.