Кабмин поручил внести шесть государственных ТЭЦ в уставный капитал "Нафтогаза"
Соответствующее протокольное поручение Кабмина Министерству экономики и Фонду госимущества (ФГИ) с привлечением НАК "Нафтогаз" было одобрено на заседании правительства в среду, 22 сентября, передает Интерфакс-Украина.
Согласно поручению, указанным ведомствам необходимо подготовить проект правительственного решения по этому вопросу.
Кроме того, поручено предпринять меры относительно остановки приватизации АО "Николаевская ТЭЦ" и исключить нереализованные пакеты акций ТЭЦ из перечня приватизации.
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 4 августа принял решение о передаче НАК "Нафтогаз Украины" пакетов акций (свыше 99%) АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также целостный имущественный комплекс ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".
Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что компания готова принять в собственность и управление государственные теплоэлектроцентрали. При этом он добавил, что "Нафтогаз" сможет инвестировать в ТЭЦ с целью повышения энергоэффективности только в случае их передачи в уставный капитал компании, а не просто в управление.
Напомним, осенью 2019 года в упраление ООО "Нафтогаз Тепло", входящего в группу компаний "Нафтогаз Украины", были переданы арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ", подконтрольных ранее братьям Дубневичам.
Перед этим АРМА разорвала договор управления с частной компанией "Гарант Энерго М", которая более шести месяцев не выплачивала зарплаты работникам ТЭЦ и не обеспечила города теплом к отопительному сезону.