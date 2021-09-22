Кабмин отменил требования к вакцинации персонала начальных школ и детсадов

Кабинет министров отменил условие о наличии 80% вакцинированного персонала для продолжения работы в условиях "желтого" уровня эпидемической опасности для учреждений дошкольного образования и 1-4 классов заведений общего среднего образования.

Как сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, соответствующее решение Кабмин принял на своем сегодняшнем заседании, передает пресс-служба министерства.

Он нанпомнил, что при "желтом" уровне эпидемиологической опасности посещение учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения одного из обязательных документов: сертификата о вакцинации или справки о выздоровлении от коронавируса.

"Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из необходимых документов, обучение должно продолжаться с использованием технологий дистанционного обучения. Подчеркиваю, образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате", – заявил министр.

В то же время Шкарлет отметил, что детсады и младшие классы освобождены от этого требовния.

"Воспитанники детских садов, учащиеся начальной школы и специальных учебных заведений требуют непосредственного контакта с педагогическими работниками. Длительная "дистанционка" для самых младших может привести к невозобновляемым потерям в обучении. Поэтому по моей инициативе и при поддержке правительства сегодня были внесены соответствующие изменения в постановление Кабмина", – сообщил министр.

В частности, Кабмин установил, что условие о наличии 80% вакцинированного персонала не распространяется на учреждения дошкольного образования, специальные заведения общего среднего образования, 1-4 классы заведений общего среднего образования, и они будут продолжать работать в очном формате с соблюдением санитарных норм. При этом такое исключение будет действовать во время "желтого" и "красного" уровней эпидопасности.

Как сообщалось, Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всей Украины.

При этом на минувшей неделе Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

В частности, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.